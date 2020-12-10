В четверг, 10 декабря, президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе военного парада в Баку назвал Ереван историческими землями Азербайджана. Он заявил, что 1980 годы азербайджанцев изгнали со своих земель.

Об этом сообщает пресс-служба Ильхама Алиева.

"Зангезур (Сюникская область Армении - Ред), Гёйча (Севан), Ереван (столи армении - Ред) – наши исторические земли", - сказал Алиев.

Также он добавил, что считает оккупацией существование Карабаха и события 1990 годов. А то, что часть непризнанной республики Карабах отдали под контроль Баку он считает "восстановлением территориальной целостности".

Напомним, 10 декабря в Баку прошел парад победы в честь подписания соглашения с Арменией и Россией, речь в котором идет о завершении военных действий в Карабахе и передаче части территорий региона Азербайджану. Во время парада встретились лидеры Турции и Азербайджана. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что борьба за Карабах еще не окончена.

Также сообщалось, что 10 ноября президенты России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения передает Азербайджану три района - Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский.