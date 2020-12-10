Предпосылок для проведения в 2021 году встречи лидеров в "нормандском формате", где обсуждался бы вопрос конфликта на Донбассе пока нет, поскольку Москва не меняет свою позицию в отношении невыполнения Киевом взятых на себя Минскими договоренностями обязательств.

Об этом рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью liga.net.

"Пока что я (предпосылок для встречи в следующем году - Ред.) не вижу. Пока не вижу потому, что Россия выдвигает одну и ту же тему: формально говорит "да-да", и советники встречаются, что-то говорят. Но фактически сейчас Россия говорит "нет нужды встречаться в нормандском формате потому, что не выполнены задания прежней нормандской встречи 9 декабря", - объяснил Кравчук.

Напомним, по словам Кравчука, в начале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины должен утвердить план "Б" по урегулированию конфликта на Донбассе, о существовании которого Владимир Зеленский говорил еще год назад.

Также мы сообщали, что на днях Леонид Кравчук анонсировал, что после новогодних праздников Киев потребует отключения РФ от SWIFT, если ситуация на Донбассе не будет урегулирована.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о плане самого Кравчука по выходу из тупика на Донбассе.