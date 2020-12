Журнал Time объявил главных кандидатов на получение звания Человек года-2020. В этот раз наиболее значительный вклад в историю страны и мира, по версии редакции, сделали избранный президентом США Джо Байден, действующий глава государства Дональд Трамп, медики и движение против расовой дискриминации.

Джо Байден

"На исторических и беспрецедентных выборах Джо Байден был назван 46-м президентом Соединенных Штатов. Он побил рекорд бывшего президента Барака Обамы по наибольшему количеству голосов, когда-либо отданных за кандидата в президенты", - объяснило свой выбор издание.

Дональд Трамп

"Как и каждый год пребывания у власти, Трамп оказал огромное влияние на 2020 год. Его администрация подверглась резкой критике за ее ответ на пандемию Covid-19. После поражения на выборах он безосновательно утверждал, что имело место мошенничество, и ложно заявлял, что он победитель", - говорится в сообщении.

Медики, работающие на передовой, и доктор Энтони Фаучи

"Пандемия Covid-19 заставила мир приостановиться. Однако все, кого считают важными - например, медицинские работники, почтовые работники, санитарные работники, транспортники и многие другие - не могли позволить себе остановиться. Они рисковали своей жизнью и тем самым спасли бесчисленное количество жизней. Одним из тех, кто работает на передовой, проводит часть своего дня в больнице, является доктор Энтони Фаучи, руководитель Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и наиболее заметный ученый в США в 2020 году", - считают представители издания.

Движение за расовую справедливость

"Трагическое убийство Джорджа Флойда положило начало движению не только в Америке, но и по всему миру. В разгар всемирной пандемии протестующие вышли на улицы, требуя действий по борьбе с расовой несправедливостью со стороны полиции и любых организаций, олицетворяющих системную дискриминацию. С начала движения были достигнуты некоторые положительные результаты, но это далеко не конец", - заявили в Time.

С 1927 года издание выбирает человека года, обычно одного человека, но иногда и нескольких людей, которые оказали большое влияние на страну и мир в течение календарного года. Человек года будет объявлен в четверг в 05:00 по киевскому времени.

Американский журнал также показал победителей прошлых лет.

Find out who will be the 2020 TIME Person of the Year tonight at 10/9c on NBC #TIMEPOY



Made possible by @ProcterGamble pic.twitter.com/mVPBz70vph