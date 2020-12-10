В Бразилии умер самый богатый банкир в мире Джозеф (Жозе) Сафра. Он скончался на 82-м году жизни.

Об этом сообщает издание Veja.



Семья Сафра пока не раскрывает причину смерти банкиру, но в материале уточнили, что у Джозефа Сафра были проблемы со здоровьем.



Похороны самого богатого банкира запланированы на сегодня, 10 декабря. Они состоятся на еврейском кладбище Israelita do Butantã в Сан-Паулу.



Состояние бразильца Forbes оценивает в 23,2 миллиарда долларов, называя владельца Banco Safra "богатейшим в мире банкиром".



"Джозеф Сафра был самым состоятельным человеком Бразилии", - рассказали в издании. По оценкам компании Bloomberg, капитал банкира - 17,6 миллиарда долларов, что делало его вторым среди богачей Бразилии после инвестора Хорхе Пауло Леманна.

Сафра - выходец из еврейской финансовой династии, существовавшей в Сирии еще во времена Османской империи. К началу XX века Сафра превратились в самый известный банкирский дом Османской империи. После поражения Турции в Первой мировой войне Якоб Сафра, отец Джозефа, перебрался в Бейрут, который перешел под управление Франции. В Ливане Сафра стали основными банкирами для сефардов - евреев-переселенцев с Иберийского полуострова, однако после Второй мировой войны Сафра покинули Ближний Восток и с 1952 года обосновались в Бразилии.



Ранее "Страна" сообщала, что экс-глава Всемирного банка Джеймс Вулфенсон умер от пневмонии. По словам его сына Адама, экс-глава банка в последние годы часто болел.



Также напомним, что умер главный Джеймс Бонд в мире кино Шон Коннери. Причины смерти пока что неизвестны.