На финской АЭС произошла серьезная авария, из-за которой отключился один из ее энергоблоков
В Финляндии в четверг, 10 декабря, произошла серьезная авария на атомной электростанции, в результате один из ее энергоблоков отключился.
Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.
Инцидент произошел на АЭС Олкилуото, расположенной в западной части страны. По данным компании Teollisuuden Voima, которая владеет станцией, авария случилась в четверг после полудня, после этого произошло аварийное отключение реактора. В настоящее время Teollisuuden Voima изучает детали инцидента.
После аварийного отключения второго блока остальные продолжили работать по плану. По данным компании, никаких выбросов со станции не произошло, и ситуация не вызвала никакой опасности для людей или окружающей среды.
Напомним, в конце сентября в Финляндии фиксировали повышение радиоактивного фона.
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