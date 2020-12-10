В Финляндии в четверг, 10 декабря, произошла серьезная авария на атомной электростанции, в результате один из ее энергоблоков отключился.

Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Инцидент произошел на АЭС Олкилуото, расположенной в западной части страны. По данным компании Teollisuuden Voima, которая владеет станцией, авария случилась в четверг после полудня, после этого произошло аварийное отключение реактора. В настоящее время Teollisuuden Voima изучает детали инцидента.

После аварийного отключения второго блока остальные продолжили работать по плану. По данным компании, никаких выбросов со станции не произошло, и ситуация не вызвала никакой опасности для людей или окружающей среды.

Напомним, в конце сентября в Финляндии фиксировали повышение радиоактивного фона.

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