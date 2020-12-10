В Украинской Православной Церкви в 2020 году увеличилось количество приходов, священников и студентов духовных учебных заведений.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на отчет управляющего делами митрополита Антония (Паканича), который был озвучен во время итогового заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви.

"Согласно предоставленным данным, в Украинской Православной Церкви за уходящий год возросло количество приходов и насчитывается 12 374 религиозных общин, что на 36 больше, чем в прошлом году - 12 338. Также увеличилось общее количество священнослужителей - до 12 456, что на 45 больше, чем в 2019 году. В 2020 году по решению Синода в Белоцерковской епархии образован новый женский монастырь "Пустынь преподобного Сергия Радонежского", который стал 255-й монашеской обителью в Украинской Православной Церкви", - говорится в сообщении.

Также в УКП добавили, что в нынешнем году на 159 человек возросло количество студентов дневной формы обучения в высших духовных учебных заведениях (1531 и 1372 соответственно в 2020 и 2019 году), а также начало образовательную деятельность еще одно духовное учебное заведение.

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