Лидер движения SaveФОП Сергей Доротич, сообщил "Стране", как относится к введению локдауна и когда состоится следующая акция движения.

"15 декабря с 09:00 начнётся акция. Сколько она продлиться - один Бог знает. Нам нужно решение вопроса, будем походу видеть. У нас два требования: отмена фискализации для микробизнеса, а также не допустить введения локдауна. Мы просто шоке, думали, что убедили президента, когда он заявил, что не будет... Так они решили вводить после Нового года. Нужно работать, никто не компенсирует бизнесу потери. Уволить персонал - это последнее дело. Где потом найти специалиста, в которого ты вложил время и душу. Нужно работать в масках, с санитайзерами, но все равно работать. Государству тоже нужны деньги в виде наших налогов", - заявил Сергей Доротич.

Также он рассказал, что обещанные 8000 гривен от государства, пока не выплатили.

"Как их можно получить, если ещё процедура неизвестна? Кабмин должен разработать процедуру. То, что президент сказал в видосике, но это же только видосик. Сегодня должны были обнародовать подписанные законы, не знаю, сделали ли они это, но их я ещё не видел. Президент сказал, что подписал 7 декабря, но состоянием на вчера, их не было", - утверждает Доротич.



Напомним, что 4 декабря между протестующими ФОПоцами под Верховной Радой и полицией были столкновения. На двух активистов правоохранители составили административные протоколы.



Также "Страна" подробно писала о том, как Рада отсрочила РРО и почему это не понравилось ФОПам.