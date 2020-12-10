В Ровенской области, где водители не пропускали скорую помощь, в городе Дубно, на площади Независимости установили новогоднюю елку, которую срубили на кладбище.

Об этом сообщается в эфире телеканала ТСН.



Местные жители таким решением властей обескуражены. Жители город шутят в социальных сетях про украшение дерева: "Чтобы хотя бы не венками", - пишут жители Дубно.



Мэр города наоборот, считает, что срубив дерево на кладбище, и деньги из бюджета сэкономили, и памятники обезопасили от падения. Он успокоил всех: дерево уже освятил священник.

"И, что ее взяли на кладбище. Какая разница? Мы все вышли из земли и в землю уйдем. Ранее мы всегда покупали елку. Минимум обходилась бюджету города в 15 тысяч гривен. А тут бесплатно и еще очень хорошая, высотой 25 метров . Кроме того, она представляла угрозу для памятников на кладбище. Знаете, какой вред этого года нанес сильный ветер и старые деревья? Разбили 28 памятников на кладбище, что у завода резино-технических изделий. Пришлось восстанавливать. Отец Олег из Свято-Покровского собора освятил ее, так что ничего крамольного в том, откуда она, нет", - пояснил Василий Антонюк.





Ранее "Страна" сообщала, что на главную елку Украины вместо звезды надели шляпу. Так, вместо звезды на верхушке дерева уже появилась шляпа желтого цвета и весом 58 килограммов.



Также напомним, что мы рассказали, как украинские города готовятся к новогодним праздникам. В частности, в столице откажутся от фудкортов, в Харькове разрабатывают ограничительные меры, чтобы избежать массового скопления людей на ярмарке в центре города. Во Львове не будет праздничных концертов, а в Виннице решили не устанавливать новогоднюю елку.