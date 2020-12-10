В столице Судана злоумышленники в форме вооруженных сил страны ограбили украинское консульство и украли крупную сумму денег и личные вещи дипломатов. Злоумышленников оперативно задержали и изъяли у них украденное. Об этом сообщает информагентство SUNA.

Факт ограбления подтвердил консул Украины в Судане Муса Мухаммад Саид, который уже посетил отделение полиции, чтобы идентифицировать задержанных грабителей.

По данным агентства, часть преступников в момент ограбления была в форме вооруженных сил Судана. Злоумышленники были задержаны правоохранителями Судана прямо в здании консульства - им даже не удалось покинуть место преступления. Деньги и все награбленное имущество вернули украинскому дипведомству.

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