Председатель Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко нелицеприятно высказался о депутатах облсовета и заявил, что больше "не хочет работать".

Инцидент произошел во время внеочередной сессии совета в четверг, 10 декабря.

Так, депутаты облсовета решили оценить работу Погуляйко на посту губернатора и признали его деятельность неудовлетворительной. Кроме того, избранники жителей региона проголосовали за выражение недоверия чиновнику.

На начало сессии Погуляйко не пришел, хотя, по словам председателя облсовета Григория Недопада, он был приглашен. Во время перерыва на голосование в зал ворвался Юрий Погуляйко и в грубой форме выразил несогласие с решением депутатов. Губернатор. в частности назвал народного депутата от "Слуги народа" Вячеслава Рублева "предателем".

При этом Погуляйко объяснил свое отсутствие на сессии тем, что не был проинформирован о заседании, а в 11:00 он якобы присутствовал на совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

В конце своего эмоционального выступления губернатор перешел к оскорблениям и косвенно заявил, что намеревается подать в отставку.

"Я не хочу работать, официально заявляю. Я сделаю вам подарок. Не хочу видеть морд ваших", - сказал Погуляйко.

Вслед уходящему из зала заседаний главе ОГА депутаты выкрикивали: "Вы хам".

Напомним, ранее Полугяйко занимал должность первого заместителя председателя Луганской областной государственной администрации. После этого президент Владимир Зеленский назначил его губернатором Волынской области.

В свою очередь депутаты Волынского облсовета в октябре прошлого года приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором призвали главу государства назначить губернатором "патриота края".