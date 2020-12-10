В четверг, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский поздравил евреев с Ханукой

Соответствующее сообщение глава государства разместил в Twitter.

"Счастливой Хануки! Праздника света и чудес! Искренние поздравления евреям всего мира! Пусть дух веселых праздников сопровождает вас в течение всего следующего года и приносит мир и радость в каждый дом. Желаю, чтобы магия Хануки никогда не заканчивалась, как и ее дары", - написал Зеленский.

Ханука - традиционный зимний иудейский праздник. В этом году от отмечается с 10 по 18 декабря. В прошлом году Зеленский также поздравлял иудеев Украины с Ханукой, которая припадала на 22-30 декабря.

Напомним, в прошлое воскресенье Зеленский поздравил армию с Днем ВСУ.