В четверг, 10 декабря, заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец провел встречу с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Собеседники обсудили перспективы и пути дальнейшего сотрудничества Украины и США в сфере безопасности, оборонной, военно-экономической и военно-технической сферах.

Об деталях из встречи информирует пресс-служба ОП.

Как написали в ОП, особое внимание стороны уделили вопросам обмены опыта по вопросам национальной безопасности и обороны, которые являются актуальными для обеих стран.

На встрече Роман Машовец заявил о необходимости расширить двустороннее взаимодействие в контексте укрепления обороноспособности Украины и предоставление США практической помощи.

Со своей стороны Кристина Квин напомнила о поддержке Украины со стороны США, в частности - в рамках американского пакета помощи сектору национальной безопасности и обороны.

Напомним, ранее Квин провела телефонный разговор с главой Минздрава Максимом Степановым. Они обсудили поставки вакцин от коронавируса в Украину. Американская дипломат пообещала помощь в скорейшей поставке препаратов в нашу страну.

Также мы писали, что в 2020 году США продали Украине военную продукцию на рекордные полмиллиарда долларов.