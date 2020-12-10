Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 10 декабря назначил внеплановую проверку телеканала "НАШ". Официальная причина - "ретрансляция пропаганды Российской Федерации". Поводом к проверке стал эфир шоу "Пятница. Вечер", в котором 4 декабря по интернет-связи принял участие представитель "ЛНР" в ТКГ Родион Мирошник.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета по ТВ.

"В передаче Родион Мирошник высказал противоправные утверждение относительно территориальной целостности Украины и неприкосновенности ее границ, безосновательно заострял внимание на вооруженной агрессии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, пытался оправдать действия незаконных военных формирований и сепаратистские настроения населения ОРДЛО, обвинил Украину в невыполнении Минских договоренностей, а также в "обстрелах" оккупированной территории. Также он высказывал российские взгляды, в частности о том, что Российская Федерация не является участником конфликта на Донбассе", - говорится в заявлении пресс-службы.

Ситуацию с проверкой прокомментировал "Стране" журналист Макс Назаров, который как раз и был ведущим передачи, в которой участвовал Родион Мирошник.

По его словам, у каждого гостя программы была возможность высказаться.

"Родиона Мирошника мы титровали как участника политической подгруппы ТКГ с той стороны, от Луганска. Нацсовет пишет о российских нарративах и пропаганде, которой ведущие якобы не противостояли - это неправда. Когда он говорил, что "ЛНР/ДНР" - не территория Украины, мы возражали, ведь это территория Украины. Мы не молчали и делали ему замечания. Нацсовет, разумеется, этого не увидел. Но факты говорят о другом. И сейчас будет очередная проверка Нацсовета", - рассказал "Стране" Назаров.

Телеведущий расценивает действия Нацсовета как давление на свободу слова. Он также отмечает, что телеканал не нарушал никаких законов, пригласив в эфир Мирошника.

"Родион Мирошник - не террорист, он официально, согласно украинскому законодательству, не представляет террористическую организацию. У политиков есть свои месседжи, которые они используют постоянно, и кто-то почему-то решил, что журналисты тоже должны следовать этим месседжам. Нет, так не будет. Независимая журналистика работает иначе. Мы даем возможность высказаться всем сторонам. Мирошник - участник ТКГ, с которым обещаются Леонид Кравчук, Денис Казанский и другие члены украинской делегации. Почему им можно, а независимым журналистам нельзя? Не посягательство ли это на свободу слова? Ответ очевиден. Давление на свободу слова в лучших традициях Петра Порошенко теперь продолжается при Зеленском. Проверка канала "Наш" говорит о том, что мир не нужен ни Зеленскому, ни кому-либо другому", - резюмировал ведущий.

Как писала "Страна" в сентябре, Нацсовет по ТВ назначал проверку телеканала "НАШ" за 50-секундный ролик без слов.

До этого регулятор устраивал внеплановую проверку телеканала ZIK.