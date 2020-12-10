Авиакомпания МАУ весной возобновит полеты в 30 стран. Список
Компания "Международные авиалинии Украины", которая объявила о масштабном увольнении пилотов из-за финансового кризиса, намерена возобновить рейсы в 30 стран. Первые полеты запланированы на 28 марта в 2021 году.
Об этом сообщает пресс-служба МАУ в четверг, 10 декабря.
"Начиная с 28 марта 2021 года авиакомпания "Международные авиалинии Украины" намерена начать последовательное возобновление оригинальной сети маршрутов. Запуск десятков рейсов позволит возобновить авиационное сообщение регионов Украины с многочисленными странами Европы", - рассказали в МАУ.
По данным компании, рейсы будут осуществляться из Киева, Одессы, Львова, Харькова и Днепра.
Так, МАУ намерена возобновить рейсы:
- в Нидерланды,
- Великобританию,
- Францию,
- Бельгию,
- ОАЭ,
- Финляндию,
- Данию,
- Швецию,
- Литву,
- США,
- Канаду,
- Италию,
- Индию,
- Египет,
- Германию,
- Швейцарию,
- Грузию,
- Азербайджан,
- Армению,
- Турцию,
- Саудовскую Аравию,
- Израиль,
- Польшу,
- Чехию,
- Венгрию,
- Австрию,
- Молдову,
- Испанию,
- Кипр,
- Грецию.
В компании уточнили, что в летом в 2021 году внутренние рейсы будут осуществляться в такие украинские города, как Херсон, Львов, Харьков, Одессу, Днипро, Ивано-Франковск, Запорожье.
Ранее мы писали, что в декабре МАУ запустит авиарейс из Киева в лондонский Хитроу.
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