МАУ заявила о возобновлении полетов с весны. Фото: Ukraine International Airlines UIA - МАУ

Компания "Международные авиалинии Украины", которая объявила о масштабном увольнении пилотов из-за финансового кризиса, намерена возобновить рейсы в 30 стран. Первые полеты запланированы на 28 марта в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ в четверг, 10 декабря.

"Начиная с 28 марта 2021 года авиакомпания "Международные авиалинии Украины" намерена начать последовательное возобновление оригинальной сети маршрутов. Запуск десятков рейсов позволит возобновить авиационное сообщение регионов Украины с многочисленными странами Европы", - рассказали в МАУ.

По данным компании, рейсы будут осуществляться из Киева, Одессы, Львова, Харькова и Днепра.

Так, МАУ намерена возобновить рейсы:

  • в Нидерланды,
  • Великобританию,
  • Францию,
  • Бельгию,
  • ОАЭ,
  • Финляндию,
  • Данию,
  • Швецию,
  • Литву,
  • США,
  • Канаду,
  • Италию,
  • Индию,
  • Египет,
  • Германию,
  • Швейцарию,
  • Грузию,
  • Азербайджан,
  • Армению,
  • Турцию,
  • Саудовскую Аравию,
  • Израиль,
  • Польшу,
  • Чехию,
  • Венгрию,
  • Австрию,
  • Молдову,
  • Испанию,
  • Кипр,
  • Грецию.

В компании уточнили, что в летом в 2021 году внутренние рейсы будут осуществляться в такие украинские города, как Херсон, Львов, Харьков, Одессу, Днипро, Ивано-Франковск, Запорожье.

Ранее мы писали, что в декабре МАУ запустит авиарейс из Киева в лондонский Хитроу.

Также рассказывали, какие рейсы МАУ отменили из-за коронавируса.

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