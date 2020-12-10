Компания "Международные авиалинии Украины", которая объявила о масштабном увольнении пилотов из-за финансового кризиса, намерена возобновить рейсы в 30 стран. Первые полеты запланированы на 28 марта в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ в четверг, 10 декабря.

"Начиная с 28 марта 2021 года авиакомпания "Международные авиалинии Украины" намерена начать последовательное возобновление оригинальной сети маршрутов. Запуск десятков рейсов позволит возобновить авиационное сообщение регионов Украины с многочисленными странами Европы", - рассказали в МАУ.

По данным компании, рейсы будут осуществляться из Киева, Одессы, Львова, Харькова и Днепра.

Так, МАУ намерена возобновить рейсы:

в Нидерланды,

Великобританию,

Францию,

Бельгию,

ОАЭ,

Финляндию,

Данию,

Швецию,

Литву,

США,

Канаду,

Италию,

Индию,

Египет,

Германию,

Швейцарию,

Грузию,

Азербайджан,

Армению,

Турцию,

Саудовскую Аравию,

Израиль,

Польшу,

Чехию,

Венгрию,

Австрию,

Молдову,

Испанию,

Кипр,

Грецию.

В компании уточнили, что в летом в 2021 году внутренние рейсы будут осуществляться в такие украинские города, как Херсон, Львов, Харьков, Одессу, Днипро, Ивано-Франковск, Запорожье.

Ранее мы писали, что в декабре МАУ запустит авиарейс из Киева в лондонский Хитроу.

Также рассказывали, какие рейсы МАУ отменили из-за коронавируса.