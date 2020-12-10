В России, в центре Петербурга, лошадь откусила нос молодому парню. Он был в состоянии алкогольного опьянения и пытался поцеловать животное.

Об этом пишет "Фонтанка".

Так, около полуночи 25-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сначала приставал к всаднице лошади, а затем попытался полез с поцелуями к животному, не обращая внимание на предупреждения девушки о том, что лошадь может его укусить. В итоге лошадь откусила парню нос и он попал в больницу.

"В полиции шутят, что парень ещё легко отделался. Если бы подошёл с тыла, то травмы от копыт были бы куда тяжелее косметического дефекта", - добавили в сообщении.

Напомним, в Курской области водитель грузовика столкнулся с лошадью без узды. В результате его машина перевернулась, а сам мужчина погиб.

Также сообщалось, что под Одессой лошадь спровоцировала смертельную аварию. Автомобиль сбил выехавшую на дорогу повозку с лошадью, в результате погибло и животное, и водитель повозки.