В четверг, 10 декабря, врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, чем может быть опасна потеря обоняния, одного из наиболее типичных симптомов коронавируса.



Об этом он сообщает в своем видео, опубликованном на YouTube.

"Существуют две ситуации, в которых отсутствие запахов может угрожать жизни человека. Первая связана с тем, что с помощью обоняния люди определяют качество продуктов. Поскольку вы понятия теперь не имеете, воняет или не воняет эта еда, то я вас очень прошу, внимательно изучайте сроки годности и лишний раз смотрите на упаковку", - рассказал доктор.



Второй проблемой, по его словам есть то, что люди могут не ощутить запаха дыма и газа. Комаровский отмечает важность использования датчиков дыма и газа в такой ситуации, ведь это может спасти вашу жизнь.



К тому же, доктор напомнил, что при коронавирусе не происходит необратимого поражения обоняния и что способность ощущать запахи обязательно вернется.

"Потеря обоняния в сочетании с непривычными, необычными симптомами — это реальный повод провести томографию головного мозга", - добавил врач.



Ранее "Страна" писала, что доктор Комаровский объяснил влияние противовоспалительных лекарств на Covid-19. Такие средства, по его словам, не помогают человеку легче перенести коронавирус.



Также напомним, что доктор Комаровский назвал простой способ определить зараженного коронавирусом. При этом он напомнил о главном симптоме коронавируса - потере чувства вкуса и обоняния.