В 2021 году сразу два цвета станут самыми актуальными и востреоваными - это 17−5104 "Абсолютный серый" (Ultimate Gray) и 13−0647 "Освещающий" (Illuminating). К такому выводу пришли специалисты института цвета Pantone, сообщает организация.

Институт называет желтый оттенок "согревающим и оптимистичным", а серый - "практичным и твердым". По мнению Pantone, это сочетание лучше всего выражает настроение 2021 года, подчеркивая, как непохожие элементы могут объединяться, чтобы поддерживать друг друга.

"Каждый из них несет свой эмоциональный аспект. Серый - более цельный, это практический фундамент, который нам всем нужен. Желтый же - о надежде, солнечном свете и поддержке", – обосновала выбор экспертов исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.

Любопытно, что это второй случай в истории Pantone, когда были выбраны сразу два цвета года. Последний раз это было в 2016 году. Тогда главными цветами стали оттенки розового и голубого как отражение меняющихся гендерных норм.

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