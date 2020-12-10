Новоизбранный председатель Белгород-Днестровского районного совета Григорий Мельниченко, который является зятем главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого, подхватил коронавирусную инфекцию и ушел на самоизоляцию.

Об этом написал на своей странице в Facebook.

Мельниченко рассказал, что положительный тест на Covid-19 он получил три дня назад - 7 декабря. Также он написал, что в настоящее время чувствует себя хорошо.

"Поэтому, в любом случае, остаюсь на связи.. Прошу придерживаться правил безопасности: носить маски, максимально ограничить контакты, соблюдать социальную дистанции", - добавил председатель райсовета.

По его мнению, он подхватил Covid-19 во время сессии райсовета 20 ноября.

Отметим, что Григорий Мельниченко был избран председателем Белгород-Днестровского районного совета 4 декабря на заседании сессии.

Напомним, днем ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что заразился коронавирусом, в связи с чем ушел на самоизоляцию.

Также мы писали, что 7 декабря и мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что заболел Covid-19. Пока он на самоизоляции, работа местных властей в городе продолжается без остановки.