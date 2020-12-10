Высший антикоррупционный суд заключил под стражу подозреваемого в попытке подкупа председателя Фонда государственного имущества Украины. Об этом сообщается на странице ВАКС в соцсети.

"В среду, 9 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и выбрала лицу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2823611 гривен. Срок действия постановления - до 5 февраля 2021 включительно", - говорится в сообщении.

Напомним, бывший чиновник АО "Николаевоблэнерго" пытался с помощью взятки в 100 тысяч долларов получить назначение на должность председателя правления АО. Неправомерную выгоду он предлагал главе Фонда госимущества Украины Дмитрию Сенниченко. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины. "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу! Санкция статьи подозревает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отметим, что это уже третий раз, когда Главу ФГУ Сенниченко пытаются подкупить.