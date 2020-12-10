В четверг, 10 декабря, президент Азербайджана Ильхам Алиев приветствовал турецкого коллегу Реджапа Тайипа Эрдогана, который принял приглашение приехать в Баку на парад, посвященный окончанию боевых действий в Нагорном Карабахе.



Об этом сообщает местный телеканал СВС.



По словам Алиева, он очень рад, что "его дорогой брат" Реджеп Тайип Эрдоган принял его приглашение. В параде принимает участие большая турецкая делегация и солдаты.



"После начала боевых действий в Нагорном Карабахе Эрдоган с первых часов поддержал позицию Азербайджана", - заявил Алиев.



Визит турецкого лидера в Баку, по мнению Ильхама Алиева, демонстрирует единство Турции и Азербайджана не только их народы, но и всему миру.



Эрдоган на параде в Баку заявил, что Азербайджан и Турция совместными усилиями смогут противостоять всем вызовам и угрозам, и что принятие трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху "не означает, что борьба окончена".

"В регионе начнется новая эра, если Армения сможет извлечь урок из вооруженного конфликта", - заявил президент Турции.



Ранее "Страна" сообщала, что ВС Азербайджана начали боевые действия в зоне карабахского конфликта 27 сентября, заявив о провокации с армянской стороны. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.



Также напомним, что тысячи азербайджанских и турецких военных принимают участие в параде победы в Баку. В ходе мероприятия представлена новейшая современная бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, а также военные корабли и катера Вооруженных сил Азербайджана.