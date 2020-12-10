Министр Кабинета министров Олег Немчинов пояснил, почему локдаун в Украине решили ввести именно с 8 января 2021 года. По его словам, эту дату выбрали с учетом прогнозов СНБО и Минздрава по росту заболеваемости Covid-19 в нашей стране.

Об этом Немчинов рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Учли данные аналитиков СНБО и Минздрава, которые прогнозировали тот или иной показатель до момента наступления пика. Предыдущее предложение было сразу после Нового года, посчитали эффект карантина выходного дня, посмотрели, на каком плато мы находимся по заполненности кроватей, и предложили эту дату", - сказал он.

Министр также уточнил, что во время январских карантинных ограничений будет работать авиатранспорт.

"Авиаперевозки безопасны, в самолетах все в масках, это не маршрутка, там строго соблюдается социальная дистанция", - добавил Немчинов.

Напомним, сегодня также стало известно, будет ли работать метро в Киеве во время локдауна.

Также мы писали, что решение об объявлении в Украине январского локдауна правительство приняло во время заседания накануне. Он продлится с 8 по 24 января. Также Кабмин утвердил перечень ограничений, которые будут действовать во время локдауна в начале следующего года.

Ранее мы публиковали инфографику со всеми ограничениями во время ужесточения карантина.