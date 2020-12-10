В четверг, 10 декабря, в Украине водителей предупреждают о неблагоприятных погодных условиях, из-за которых сложилась трудная ситуация с обеспечением движения по дорогам государственного значения.



Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины на своей странице в Facebook.



"В целях предотвращения создания ДДП и во избежание пробок в движении автотранспорта с 11:00 введены ограничения на движение грузового транспорта и автобусов по всем дорогам государственного значения Тернопольской области", - говорится в сообщении.



Аналогичное решение принято и по поводу дорог Ровенской области.



Правоохранители призывают быть аккуратнее и внимательнее на дорогах.



Ранее "Страна" сообщала, что в Украине ухудшится погода, в трех регионах ожидается сильный порывистый ветер. В связи с этим спасатели объявили штормовое предупреждение.



Также напомним, что Киевлян предупредили о гололеде и гололедице. Сегодня в столице Украины ожидается гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-18 м/с. Уровень опасности, желтый