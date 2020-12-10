Хакеры атаковали Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), в результате чего ими был получен доступ к некоторым данным о вакцине производства фармацевтических компаний BioNTech (Германия) и Pfizer (США).

Об этом информирует пресс-служба BioNTech.

"Сегодня (9 декабря) мы были проинформированы EMA о том, что агентство подверглось кибератаке, и что (хакеры) получили доступ к некоторым документам, связанным с получением одобрения регулятора для вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer", - говорится в заявлении.

В свою очередь EMA пообещало провести расследование случившегося. Информация о том, кто именно стоит за кибератакой, не разглашается.

Напомним, первой в мире страной, которая одобрила вакцину Pfizer/BioNTech для массовой вакцинации населения, стала Великобритания. Тем временем страны Европейского союза ожидают поставок препарата уже через три-четыре недели.

Ранее мы рассказывали, что у двух британских медиков после вакцинации возникли аллергические реакции.