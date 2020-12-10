В четверг, 10 декабря, в работе мессенджера Facebook произошел глобальный сбой. Пользователи из многих европейских стран, включая Украину, не могут отправить или получить сообщения, а также жалуются на проблемы с подключением к серверу.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на ресурсе Downdetector.

Корректно не работает как детскопная, так и мобильная версия Facebook Messenger, которая является отдельным приложением. Перебои начались еще утром, а пик жалоб приходится на промежуток с 12:00 до 13:30.

По данным пользователей соцсети, большинство не могут отправить сообщения, другие не получают их или получают только в мобильной или только в детскопной версии. Также некоторые жалуются на невозможность залогиниться или уведомления об отсутствии подключения к интернету, хотя сеть работает.

Отметим, что проблемы в работе мессенджера наблюдаются в Бельгии, Польше, Словакии, Венгрии, Чехии, Украине и во многих других европейских странах. На сбой жалуются также жители Австралии и Филиппин.

Напомним, в сентябре в США и Европе произошел масштабный сбой в Instagram и Facebook.

Также мы писали, что недавно из-за масштабного сбоя в Instagram у пользователей перестала обновляться лента новостей.