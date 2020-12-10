В Николаеве умер шестимесячный ребенок с коронавирусом
В Николаеве, где недавно половина города осталась без света и отопления, в детской больнице №2 умер 6-месячный ребенок, у которого было диагностировано заболевание коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает местное издание "Новости-N" в четверг, 10 декабря.
По словам начальника городского управления здравоохранения Ирины Шамрай, у ребенка была серьезная врожденная патология - он родился недоношенным, с весом 750 граммов.
Младенец был госпитализирован сразу в реанимацию 4 декабря, но несмотря на все усилия врачей, малыша спасти не удалось, он умер через 5 дней.
Ранее "Страна" сообщала, что сегодня Киев обновил антирекорд по числу новых случаев Covid-19. За сутки заболело 1 899 человек, среди них девочка, которой всего пять дней.
Также напомним, что 14-летняя девочка умерла от коронавируса в Кировоградской области. По словам матери, врачи диагностировали краснуху и посоветовали лечиться дома. Медики утверждают, что родительница сама отказалась от госпитализации.