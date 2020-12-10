В Украине растет спрос на специалистов в IT-сфере, за два месяца было открыто более 10 тысяч вакансий в сфере технологий. Даже в 2020 году, во время роста безработицы в других сферах, спрос на айтишников не падает.

Об этом пишет Liga.Tech.

Так, в 2019 году количество украинских специалистов из сферы технологий превысило отметку в 180 тысяч человек. В 2020 году спрос на айтишников немного упал, но осенью вернулся к прежней точке.

Согласно данным исследованиям крупнейшей международной IT-компании GlobalLogic количество вакансий в сфере технологий растет в среднем на 30% в год. В этом году 15% от всех абитуриентов, которые поступали в ВУЗы Украины, поступали на IT-специальности.

В тоже время только 7% от всех вакансий рассчитаны на начинающих специалистов, что является проблемой. Работодатели наиболее заинтересованы в специалистах с опытом работы от двух лет, которые много времени и сил инвестировали в свое обучение.

Уточняют, что на востребованность работника влияют три параметра: популярность технологии, ее сложность и нишевость, а также Soft Skills (личностные качества соискателя). В Soft Skills входит умение находить правильные решения, способность работать в команде и эмоциональный интеллект.

Топ популярных технологий в GlobalLogic за последние полгода:

QA manual (ручное тестирование) – 15,2%,

QA automation (автоматизированное тестирование) – 11%,

Java script – 10,3% C++ – 8,2%,

.NET – 8%,

Java – 7,9%.

Напомним, Американцы купили украинскую IT-компанию Archer Software. Сделку оценивают в $8 миллионов.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о привлечении белорусских айтишников в Украину.