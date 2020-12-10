"Укрзализныця", филиал которой планирует закупить корма для рыбок и черепах на 74 тысячи гривен, намерена увеличить тариф на перевозку пассажиров по Украине. С 1 марта 2021 года цена начнет расти на 2% ежемесячно. Это принесет компании более полумиллиарда гривен доходов.

Об этом со ссылкой на финансовый план "Укрзализныци" сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 10 декабря.

Так, по информации УЗ, ожидается, что в следующем году доходы от пассажирских перевозок достигнут 7,762 млрд грн, что на 43,6% выше плана 2020 года и почти вдвое больше, чем ожидаемый результат уходящего года.

"В 2021 году предусмотрено индексация тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно. Дополнительные доходы составят 557,9 млн грн", - говорится в финплане компании.

В то же время доход от грузовых перевозок упадет на 5,2% по сравнению с планом на 2020 год и увеличится на 11,8% по сравнению с прогнозом на 2020 год - до 72,088 млрд грн.

Так, согласно информации компании:

на капитальное строительство в 2021 году планируется направить 7,252 млрд,

на покупку/изготовление основных средств - 8,484 млрд грн, на обновление основных средств - 5,785 млрд грн;

на капитальный ремонт - 5,189 млрд грн.

Уточняется, что наибольший рост административных расходов предусмотрен путем увеличения расходов на оплату труда и отчислений на социальные мероприятия.

Согласно финплану, EBITDA "Укрзализныци" в 2021 году по сравнению с планом 2020 года должна вырасти на 5,4% - до 19,175 млрд грн, а капитальные инвестиции более чем в 2,1 раза - до 27,238 млрд грн.

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