В "ДНР" не планируют обмен удерживаемыми лицами в 2020 году. Фото: president.gov.ua

В "ДНР" не видят предпосылок для проведения обмена пленными с Киевом до конца текущего года и считают его невозможным. 

Об этом со ссылкой на "омбудсмена ДНР" Дарью Морозову пишет "Интерфакс".  

"Украина не хотела и не хочет провести этот обмен до конца года. Никаких предпосылок к тому, что сейчас может произойти обмен, я не вижу. Это маловероятно, а по моему личному мнению, это даже невозможно - провести обмен до конца года", - заявила Морозова.

Также она сообщила, что для следующего обмена необходимо, чтобы уголовные производства, которые ведутся в Украине в отношении лиц, освобожденных ранее, были закрыты. 

Отметим, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Напомним, ранее в "ДНР" заявляли о невозможности обмена пленными без реализации Минских соглашений.

Также мы писали о том, что в "ЛНР" заявили, что процесс обмена пленными в Донбассе зашел в тупик.

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