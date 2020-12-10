Подавляющее большинство украинцев не поддерживают применение пыток к врагу в условиях вооруженного конфликта. Противоположного мнения придерживаются 15,4% респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного с 6 по 19 октября Центром прав человека ZMINA, Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива при поддержке проекта "Права человека для Украины", который внедряется ПРООН в Украине и финансируется Министерством иностранных дел Дании.

Так, 38,6% респондентов уверены, что прибегать к пыткам нельзя, потому что это является нарушением закона. 35,7% считает, что пытать в условиях войны нельзя, так как это противоречит принципам гуманности.

В свою очередь 8,8% полагают, что пытать можно, так как цель оправдывает средства, если необходимо добыть информацию, а 6,6% заявили, что пытки являются адекватным ответом на действия врага. Таким образом, всего 15,4%, то есть, примерно каждый седьмой украинец, считает пытки оправданным действием в военных условиях. Такой же процент респондентов выбрал вариант "затрудняюсь ответить".

Примечательно, что в 2018 году сторонников пыток было больше - 16%, а в 2016 социологи зафиксировали меньший показатель - 14,9%

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме неподконтрольных правительству Украины территорий. Всего опрошено 2002 респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Ранее миссия ООН в Украине сообщила, что большинство освобожденных по обменам на Донбассе подвергались пыткам как со стороны Киева, так и со стороны сепаратистов.

Напомним, почти 45% украинцев придерживаются мнения, что для прекращения войны на Донбассе необходим диалог с президентом России Владимиром Путиным.