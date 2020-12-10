У народного депутата от "Оппозиционного платформы - За життя" Вадима Столара вчера умерла дочь Диана Столар.



Об этом депутат сообщил на своей странице в социальной сети.



Он написал, что в его семью пришла беда, его старшая дочь Диана (родилась в 2001 году - Ред.) умерла во сне от остановки сердца.



"Я очень прошу всех отнестись с пониманием и уважать право нашей семьи на частную жизнь. Отдельная просьба представителям прессы - я отношусь к вам с большим уважением и прошу проявлять уважение в ответ.



Я должен быть с семьей, моей супругой и детьми. Мы хотим это прожить наедине. Спасибо за понимание", - говорится в сообщении нардепа.



Ранее "Страна" сообщала, что умер профессор Вадим Березовский, отец экс-нардепа Ольги Богомолец. Прощание с Березовским состоялось 16 ноября на Байковом кладбище.



Также напомним, что умерла главред украинского журнала "Натали" Ирина Трухачева. Причина смерти женщины пока неизвестна.