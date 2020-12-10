У нардепа от ОПЗЖ умерла дочь. Фото: facebook.com/stolar.vadim/

У народного депутата от "Оппозиционного платформы - За життя" Вадима Столара вчера умерла дочь Диана Столар.

Об этом депутат сообщил на своей странице в социальной сети.

Он написал, что в его семью пришла беда, его старшая дочь Диана (родилась в 2001 году - Ред.) умерла во сне от остановки сердца.

"Я очень прошу всех отнестись с пониманием и уважать право нашей семьи на частную жизнь. Отдельная просьба представителям прессы - я отношусь к вам с большим уважением и прошу проявлять уважение в ответ.

Я должен быть с семьей, моей супругой и детьми. Мы хотим это прожить наедине. Спасибо за понимание", - говорится в сообщении нардепа.
У народного депутата Вадима Столара вчера умерла дочь
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