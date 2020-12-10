С 1 января 2021 года в украинских школах введут новый санитарный регламент. В соответствии с ним в буфетах и столовых запретят продавать чипсы, сосиски и конфеты.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 10 декабря сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, видео обнародовано в Facebook.

С нового года владельцев школ обяжут обеспечивать отдельное питание детям с особыми диетическими потребностями, у которых есть соответствующая справка от семейного врача или педиатра. В рационе всех школьников, согласно регламенту, ежедневно должны содержаться злаковые, овощи, фрукты, ягоды, молочные продукты.

Запретят продавать в столовых и буфетах такие продукты:

чипсы и сухарики;

поп-корн;

мясные и рыбные продукты промышленного производства;

колбасы и сосиски;

копченную и соленную рыбу;

конфеты.

В школах позволят организовывать кейтеринг, но при условии соответствия продуктов требованиям безопасности.

Сдавать помещения школ в аренду под потребности, не соответствующие потребностям учебного процесса, с нового года в Украине будет запрещено. Также заведения общего среднего образования, в соответствии с новым регламентом, должны иметь внутренние санузлы. На сегодня в Украине каждая десятая школа, по данным Виктора Ляшко, имеет туалеты на улице.

Также школам рекомендуют пересаживать учеников в классах 2-3 раза в год. Мебель для обучения должна соответствовать росту учеников.

Разрешается беспроводное подключение к интернету при условии размещения роутеров на высоте не менее 2 м от пола. Во внеучебное время роутеры должны быть выключены.

Экраны персональных компьютеров, которые используются в школах, должны иметь диагональ от 15 дюймов, экраны ноутбуков - 14 дюймов.

Ляшко о новых стандартах для школ - с 21:45

Напомним, летом супруга президента Украины Елена Зеленская подписала Меморандум с ООН об улучшении качества питания украинских детей.

Также мы писали о том, что в Украине отменили школьные олимпиады в этом учебном году.