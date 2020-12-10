Власти Эстонии, вслед за Литвой, приняли решение ужесточить карантинные ограничения на срок с 14 декабря по 4 января. Премьер страны Юри Ратас призвал эстонцев провести рождественские и новогодние праздники дома.

Об этом информирует пресс-служба правительства Эстонии.

"Опираясь на рекомендацию научной палаты и департамента здоровья из-за широкого распространения коронавируса свести контакты между людьми к минимуму и уменьшить передвижение людей, правительство вводит временные дополнительные ограничения, которые могут быть продлены, если распространение инфекции не приостановится", - сказал премьер.

Так, на Северо-востоке Эстонии карантин ужесточается уже с 12 декабря из-за самой сложной эпидемиологической ситуации по стране. В остальных регионах дополнительные ограничения вступят в силу на два дня позже - с 14 декабря.

"Чтобы взять распространение вируса под контроль, необходимы наши общие усилия. Мы должны противостоять ему в предстоящие недели! Рождество и Новый год пройдут в этом году по-другому. Мы проведем праздники дома и в кругу семьи", - заявил Ратас.

В правительстве уточнили, что на северо-востоке страны на три недели закрываются все увеселительные заведения и прекращается деятельность по организации досуга, запрещены также все публичные мероприятия. Закрываются кинотеатры, театры, места проведения концертов, музеи и выставочные помещения, точки общепита, спортивные клубы, бассейны, СПА и предприятия, предлагающие услуги по размещению (гостиницы и т.п.).

В регионах будет ужесточен надзор за соблюдением обязанности быть в самоизоляции, особенно в отношении прибывающих из-за рубежа. Случаи пересечения границы сводятся к минимуму.

По всей Эстонии с 14 декабря закрываются все учебные заведения: общеобразовательные школы, профессиональные училища, прикладные учебные заведения и университеты. В 2021 году учебная работа продолжится в обычном порядке, если правительство не примет другое решение. Разрешается проводить контактное обучение для детей с особыми потребностями, с применением мер предосторожности разрешено проводить персональные консультации, олимпиады, практику и экзамены.

Учебные заведения перейдут на дистанционный режим работы. Продолжат работу детские сады и центры по уходу за детьми.

С 14 декабря до 4 января запрещена деятельность кружков по интересам, образование по интересам и занятия спортом как для молодежи, так и для взрослых. Разрешены только индивидуальные и дистанционные занятия, а также индивидуальные занятия спортом под открытым небом.

В правительстве добавили, что карантинные ограничения не будут применяться к профессиональному спорту, в том числе и к командам высшей лиги, сборным, а также кандидатам в сборную. Ограничения также не распространяются на деятельность людей с особыми потребностями.

На данный момент власти работают над дополнительными механизмами компенсации для сфер, которые пострадают в результате ужесточения карантина.

По последним данным эстонского Минздрава, на население в 1,3 млн человек приходится 16 054 инфицированных коронавирусов, госпитализированы 262 пациентов, 14 из которых подключены к ИВЛ. Выздоровели 9 860 человек. Заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 человек составляет 414,98 случая.

Напомним, в среду, 9 декабря, украинское правительство также приняло решение об ужесточении карантина в Украине в период с 8 по 24 января включительно. В частности, локдаун предполагает запрет на работу заведений в сферах развлечений и общественного питания.

Ранее "Страна" спросила у украинских предпринимателей, что они думают о грядущем локдауне в стране.