Умерла главный редактор украинского журнала для женщин "Натали" Ирина Трухачева. Доктора не раскрывают причину смерти.



В четверг, 10 декабря, В социальной сети Facebook звукорежиссер и основатель компании "STAGE SOUND" Константин Прокопенко опубликовал прощальный пост.



"Ирочка, ну как так? У тебя было столько планов, амбиций, жизненной энергии. Просто не хочется в это верить. Царство небесное. Покойся с миром. В наших воспоминаниях ты останешься навсегда доброй, позитивной и жизнерадостной", - говорится в сообщении.



Причина смерти Ирины Трухачевой неизвестна, но среди комментариев были слова врача-кардиолога Владимира Волкова.



"Царство Небесное и Светлая память. Прости, Ирина, что не смог помочь. Было слишком поздно", - прокомментировал пост врач.



Он добавил, что ничего никому не будет рассказывать, так как это врачебная тайна и последняя воля самой Трухачевой.

Отметим, что без матери осталась маленькая дочь Трухачевой.



Так, Ирина Трухачева работала в журнале "Натали" с января 2018 года. Самому журналу в марте 2020 года исполнилось 25 лет. На празднике в честь юбилея главный редактор присутствовала в хорошем настроение.





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