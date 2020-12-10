Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, который осенью переболел Covid-19, в ноябре заработал 215 204 гривны, из которых почти 89 000 грн - это надбавки и доплаты.

Об этом со ссылкой на данные НАБУ пишут "Украинские новости".

Так, должностной оклад Сытника составил 126 120 грн, доплата за выслугу лет - 50 448 грн, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 12 612 грн, доплата за ранг - 800 грн, надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 25 224 грн. После удержания налогов и сборов Сытник получил 173 239 гривен.

Напомним, в марте текущего года директор НАБУ Сытник получил почти 225 тысяч гривен зарплаты.

Также мы писали о том, что Зеленский пообещал западным послам, что Сытник останется директором НАБУ, несмотря на решение КСУ.