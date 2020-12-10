Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект, в котором могут поднять штрафы за преступления против журналистов.

Об этом сообщают на сайте аппарата Верховной Рады Украины.



Так, по результатам голосования члены комитета приняли решение рекомендовать парламенту принять законопроект во втором чтении и в целом с учетом предложений комитета.



Размеры штрафов и наказания:

Незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий и любое другое умышленное препятствование профдеятельности журналиста предлагают наказывать штрафом в размере 8500 - 17 тысяч гривен или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

За влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профобязанностей или преследования в связи с его профдеятельностью грозит штраф в 17-34 тысяч гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 4 лет.

Если такие действия совершило должностное лицо с использованием своего положения или по предварительному сговору группой лиц, размер штрафа составит 34-51 тысячу гривен. Или же они будут караться лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Рада поддержала за основу соответствующий законопроект №3633 4 ноября.



Напомним, что по данным НСЖУ, в 2020 году 74 раза нападали на журналистов. Из них 25 случаев произошли за последние три месяца, что является самым высоким показателем за последние четыре года, которые фиксировались осенью.



Также "Страна" сообщала, что Нацполиция открыла горячую линию для сообщений о нападениях на журналистов. Сообщения, поступающие на информационную платформу, сразу попадают в департамент, который оперативно сопровождает уголовные производства по правонарушениями, совершенными против журналистов.