Согласно данным Международной федерации журналистов (IFJ) в течение 2020 года во время выполнения своей работы были убиты 42 журналиста и работника СМИ. Также 235 человек из сферы медиа находятся в тюрьме по делам, которые связаны с их работой.

Об этом пишет The Guardian.

Так, самой опасной страной для работы СМИ уже в четвертый раз признали Мексику, там за год убили 13 журналистов. Сразу за не в списке идет Пакистан - пять убийств работников СМИ. По три убийства зарегистрировали в Афганистане, Индии, Ираке и Нигерии.

Согласно данным IFJ, в мире убили 2 658 работников средств массовой информации за последние 30 лет. За последние годы количество убийств журналистов сократилось.

"Это не просто статистика. Это наши друзья и коллеги, которые посвятили свою жизнь своей журналистской работе и заплатили за нее самую высокую цену. Мы не просто помним их, но мы будем вести расследование по каждому делу, оказывая давление на правительства и правоохранительные органы, чтобы они привлекли их убийц к ответственности", - заявил генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белангер.

Напомним, в Украине в 2020 году зафиксировано 74 случая физической агрессии по отношению к журналистам. Из них 25 случаев произошли за последние три месяца.

Также "Страна" сообщала, что Национальная полиция Украины открыла горячую линию для сообщений о нападениях на журналистов.