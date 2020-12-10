В Баку, на площади Азадлыг, проходит парад победы, посвященный подписанию соглашения с Арменией и Россией касательно завершения военных действий в Карабахе и передаче части территорий региона Азербайджану. В мероприятии принимают участие тысячи азербайджанских и турецких военных.

Об этом сообщает местный телеканал СВС.

На параде уже выступили президент Азербайджана Ильхам Алиев и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы наблюдали политическую ситуацию в мире и видели, как международное право не работает. Сила становилась главным фактором. Международное право, резолюции Совбеза ООН оставались на бумаге. Военное решение конфликта становилось неизбежным", - заявил с трибуны Алиев.

В ходе мероприятия представлена новейшая современная бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, а также военные корабли и катера Вооруженных сил Азербайджана. Зрителям также продемонстрировали военные трофеи.

На параде также было замечено панно с надписью "Карабах - это Азербайджан!", составленное из номеров захваченных у Армении автомобилей и военной техники. В мероприятии участвуют около 3 тысяч солдат и 150 единиц техники.

"Из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер, которые действуют по всей стране зрителей не допускают к трибунам. Там будут находиться ветераны первой Карабахской войны, гости из других стран. Но военную технику можно будет увидеть на центральных улицах столицы. Жители Баку вышли на улицы, чтобы увидеть торжественное шествие", - передает корреспондент СВС.

Видео: YouTube/ TRT

Ранее мы рассказывали, что день победы в Азербайджане будет отмечаться 8 ноября, в день, когда Баку получило контроль над карабахским городом Шуша.

Напомним, 10 ноября главы России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения передает Азербайджану три района - Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский.