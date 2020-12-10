В Киеве на Замковой горе обнаружили интересную загадочную находку - таинственный монолит, который, судя по снимкам, сделан из матового металла.

Фото объекта публикует Юрий Романенко на своей странице в Facebook в четверг, 10 декабря.



Пока не известно, как он там появился, кто его установил и с какой целью пока неизвестно.

Отметим, что в этом году подобные таинственные монолиты начали появляться в США. К их появлению может быть причастно американское арт-объединение художников из Нью-Мексико. Сейчас они продают похожие монолиты по 45 тысяч долларов.

Позже загадочный объект появился в Румынии, он был очень похож на тот, который недавно нашли в американском штате Юта. Однако пока неизвестно, кто стоит за его появлением.

Напомним, 25 ноября сотрудники Управления общественной безопасности американского штата Юта обнаружили в пустыне металлическую конструкцию в форме монолита высотой в 3,6 метра. По словам пилота вертолета, монолит заметил один из биологов, который находился на борту. Однако власти не знают, как загадочный объект там оказался.

Также рассказывали, что второй странный объект появился на горе в штате Калифорния.