Карантин выходного дня, который действовал в Украине в ноябре, почти не повлиял на ВВП, однако спровоцировал второй пик роста безработицы в стране.

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сейчас надо отметить, что карантин выходного дня значительного влияния на экономику в целом не осуществил. Почему? Потому что в общем ВВП изменилось очень мало от него. В первую очередь потому, что была рабочая неделя, когда люди могли купить все необходимое. То есть потребление всего пострадало мало", - заявил глава правительства.

Впрочем, Шмыгаль признал, что карантин выходного дня больше всего повлиял на сферы обслуживания и развлечений, в которых задействованы большое количество людей и рабочих мест.

"То есть влияние на ВВП страны в целом было незначительным, но влияние на количество рабочих мест - довольно ощутимым... Можно говорить, что карантин выходного дня повлиял на уровень занятости. Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам. На начало карантина у нас была 361 000 зарегистрированных безработных, сегодня - 420 000. Еще месяц назад было 396 000", - сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, наблюдался второй пик обращений по безработице, первый был после начала карантина. По мнению премьера, традиционно на количество рабочих мест в этот период виляет и завершение аграрного сезона.

Также, по данным Шмыгаля, с начала карантина в Украине через центры занятости трудоустроили 440 000 человек.

Напомним, по данным социологов, война на Донбассе и безработица вошли в топ-3 главных проблем украинцев.

Также мы писали о том, что в Украине заканчиваются деньги на выплаты по безработице, их планируют взять из "коронавирусного" фонда.