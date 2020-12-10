В пятницу, 11 декабря, Украина будет находится под воздействием южного циклона Ивонна, который принесет дожди и мокрый снег в некоторые районы страны. Синоптик прогнозирует сильный юго-восточный ветер.



Об этом сообщает Наталья Диденко на своей странице в социальной сети.



Так, ночная температура воздуха в восточной области Украины, Полтаве и Днепре будет 0...-3 градуса, в дневное время +3...+8.



В Днепропетровской области синоптики прогнозируют похолодание, ночью температура воздуха опустится до -7 градусов. Днем будет колебаться от 0 до -2.



В столице Украины часть дня будет с осадками, но синоптик прогнозируют сухую погоду во второй половине дня. Ветер восточный, юго-восточный. Ночью будет мороз и из-за него гололед, днем же потеплеет до +1 градуса.



"На выходных южный циклон снова "привальсирует" к нам - будет больше осадков, а в воскресенье опять антициклон отодвинет мокрый снег и дождь западнее - так они, циклон Ивонна и антициклон Хавьер, пока будут переставлять ножки по парапету туда-сюда в синоптическом танце", - пишет Диденко.





Ранее "Страна" сообщала, что в трех регионах Украины ожидается сильный порывистый ветер. В связи с этим спасатели объявили штормовое предупреждение.



Также напомним, что сегодня Украину накроет мокрым снегом с дождем, а на юге будет до +9. Ночью в западных регионах, в Одесской области, а днем на Правобережье - гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).