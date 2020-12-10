В четверг, 10 декабря, умер начальник железнодорожных войск Украины, глава администрации Государственной специальной службы транспорта генерал-лейтенант Николай Иванович Мальков.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С 2000 года Начальник железнодорожных войск Украины. Основатель и первый глава администрации Государственной специальной службы транспорта (2004г). С ним связаны и ассоциируются развитие и успехи службы. Настоящий офицер, порядочный и честный человек", - говорится в сообщении.

В связи с кончиной военного свои соболезнования выразили министр обороны, руководство и коллектив министерства, личный состав Государственной специальной службы транспорта и Вооруженных сил Украины.

За годы службы генерал-лейтенант Николай Мальков был награжден 26 орденами, медалями, знаками отличия, удостоен почетных званий "Заслуженный строитель Украины" и "Почетный работник транспорта Украины".

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