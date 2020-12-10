В Украине мошенники пытаются завладеть данными банковских карт выступая от имени "Укрпочты".

Для остановки распространения фишинговых сообщений и блокировки мошеннических сайтов служба информационной безопасности "Укрпочты" уже обратилась в правоохранительные органы и Киберполицию Украины.



Об этом сообщают в пресс-службе "Укрпочты".



"5 декабря в контакт-центр поступил ряд обращений клиентов по электронным письмам, полученным ими будто бы от имени "Укрпочты", - говорят в пресс-центре.



Так, в этих письмах говорилось о том, что нужно оплатить дополнительную пошлину в размере 2,15 грн для получения международного отправления. Проходя по указанной в письме ссылке пользователи попадали на фальшивый сайт, имитирующий официальный интернет-сайт "Укрпочты", для осуществления дополнительной оплаты.



"На самом деле, таким образом мошенники собирали данные банковских карточек для дальнейшего незаконного снятия средств", - объяснили в компании.

Также в "Укрпочте" сообщает, что утечки базы данных не было.



После анализа жалоб было обнаружено, что большинство получателей фишинговых писем имели почту на доменах meta.ua и i.ua. "Укрпочта" советует пользователям, которые создали свои электронные адреса с помощью этих площадок, быть особенно осторожными.

Пока правоохранители выясняют все детали о мошенничестве и подделке электронной почты компании, "Укрпочта" советует следующее, чтобы не пострадать от подобной ааферы:

Проверять адресата . Рассылка мошеннических писем осуществлялась с фальшивой электронной почты. Основные источники рассылки о статусе отправления "Укрпочты": Viber, SMS-сообщения и звонок из контакт-центра "Укрпочты". Все сведения о начисленных пошлинах можно узнать только у оператора в отделении "Укрпочты".





. Рассылка мошеннических писем осуществлялась с фальшивой электронной почты. Основные источники рассылки о статусе отправления "Укрпочты": Viber, SMS-сообщения и звонок из контакт-центра "Укрпочты". Все сведения о начисленных пошлинах можно узнать только у оператора в отделении "Укрпочты". Проверять ссылки в письме и не переходить по сомнительным. Единственный верный сайт "Укрпочты" ukrposhta.ua.





в письме и не переходить по сомнительным. Единственный верный сайт "Укрпочты" ukrposhta.ua. Не вводить данные своих банковских карточек не проверив безопасность ресурса.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве задержан поляк-скиммер, который похищал данные банковских карт украинцев с помощью установленного в банкомат устройства для считывания информации.



Также напомним, что мошенники придумали новую схему воровства денег с карт, используя "вслепую" покупателей на кассах. Так, они предлагают своей карточкой оплатить небольшую покупку в обмен на наличные деньги.