Офис генпрокурора открыл уголовное производство против нардепа Новинского
Против народного депутата Вадима Новинского во исполнение решения Печерского районного суда Киева от 24 сентября было открыто уголовное производство.
Об этом со ссылкой на ответ Офиса генпрокурора сообщает "РБК-Украина" в четверг, 10 декабря.
Заявление в суд с просьбой открыть дело против Новинского подало ООО "Гратант", которое утверждает, что депутат противоправно завладел имуществом сети супермаркетов "Амстор", в том числе залоговым и ипотечным имуществом "Укрэксимбанка".
"Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в Киеве", - говорится в ответе Офиса генпрокурора.
Отметим, однако, что для того, чтоб депутату было вручено подозрение необходимо согласие генпрокурора. Судя по тому, что в сообщении об этом ничего не говорится, такого согласия не давалось и о подозрении Новинскому речь не идет. То есть, дело "фактовое", которое может расследоваться еще долго.
Судя по всему, оно связано с корпоративным конфликтом вокруг сети "Амстор" между ее совладельцами - Вадимом Новинским и Владимиром Вагаровским, который тянется уже более 6 лет.
Напомним, с начала текущего года Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность. Таким образом уголовное производство против нардепа может открыть только генеральный прокурор.
Ранее мы сообщали, что в Генпрокуратуре уже расследовали дело в отношении Вадима Новинского, который мог быть причастен к незаконному лишению свободы митрополита Александра Драбинко. При этом Новинский по делу проходил в качестве свидетеля, а летом 2019 года дело закрыли.