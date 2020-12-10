Против народного депутата Вадима Новинского во исполнение решения Печерского районного суда Киева от 24 сентября было открыто уголовное производство.

Об этом со ссылкой на ответ Офиса генпрокурора сообщает "РБК-Украина" в четверг, 10 декабря.

Заявление в суд с просьбой открыть дело против Новинского подало ООО "Гратант", которое утверждает, что депутат противоправно завладел имуществом сети супермаркетов "Амстор", в том числе залоговым и ипотечным имуществом "Укрэксимбанка".

"Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в Киеве", - говорится в ответе Офиса генпрокурора.

Отметим, однако, что для того, чтоб депутату было вручено подозрение необходимо согласие генпрокурора. Судя по тому, что в сообщении об этом ничего не говорится, такого согласия не давалось и о подозрении Новинскому речь не идет. То есть, дело "фактовое", которое может расследоваться еще долго.

Судя по всему, оно связано с корпоративным конфликтом вокруг сети "Амстор" между ее совладельцами - Вадимом Новинским и Владимиром Вагаровским, который тянется уже более 6 лет.

Напомним, с начала текущего года Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность. Таким образом уголовное производство против нардепа может открыть только генеральный прокурор.

Ранее мы сообщали, что в Генпрокуратуре уже расследовали дело в отношении Вадима Новинского, который мог быть причастен к незаконному лишению свободы митрополита Александра Драбинко. При этом Новинский по делу проходил в качестве свидетеля, а летом 2019 года дело закрыли.