Президента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают во взяточничестве. По данным полиции, чиновник получил внедорожник за включение некоего лица в список претендентов на замещение вакансий академиков.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Нацполиции.

Президентом НААН является Ярослав Гадзало. В полиции сообщили, что чиновник способствовал зачислению лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передачи соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН. За свою помощь фигурант получил "благодарность" - элитный внедорожник.

Сейчас следователи сообщили президенту Национальной академии аграрных наук Украины о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также сообщение о подозрении другим фигурантам.

Напомним, в ноябре в здании Академии аграрных наук нашли тайник с боеприпасами.

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