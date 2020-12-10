Уже в двух странах мира - России и Великобритании - началась массовая вакцинация от коронавируса. Украине же до начала этого процесса еще далеко.

Сейчас есть три пути, по которым препарат может попасть в Украину. Разберем сроки поступления вакцины по каждому из них. И сравним с тем, когда начинаются прививки в других странах мира.

Бесплатно и долго

Вакцины, которые будут распределяться государством, делятся на две основных категории. Это бесплатная помощь Украине и то, что мы будем закупать за бюджетные деньги.

Первое, что сейчас обсуждают, - это поставки в рамках международного механизма Covax. Они бесплатны (в том числе для государства) и охватят примерно четыре миллиона украинцев - 8 млн доз по два укола на пациента.

Когда их ожидать?

Центр общественного здоровья при Минздраве на днях сообщил, что направил первую часть заявки в "Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации" (ГАВИ). Это международная структура, которую финансируют ВОЗ, ряд правительств и частных спонсоров.

Один из крупнейших частников - Билл Гейтс. Именно через ГАВИ американский миллиардер поставляет гуманитарные вакцины для беднейших стран мира.

Заявка Украины в этот Альянс будет состоять из двух частей: первая уже поступила, вторая будет готова к 14 декабря. С чем это связано?

Чтобы обосновать необходимость вакцины, страна-получатель должна предоставить множество данных: по наличию складов, общей логистике поставок, холодильному оборудованию (ГАВИ требует полного аудита мощностей по населенным пунктам). Сейчас готовят вторую порцию этой информации. И если ее примут, то утвердят и поставки Украине.

Пока же заявления властей о том, что вакцина в рамках Covax нам гарантирована, не имеют под собой оснований. Глобальный альянс по вакцинам еще не утвердил украинскую заявку. По причине того, что она еще, по сути, не готова.

Если же утвердит, то первая партия вакцин может поступить в начале года (более детальных сроков ЦОЗ не дает) и в размере 5% от запланированного объема - то есть 400 тысяч вакцин, чего хватит на 200 тысяч человек.

Остальные бесплатные вакцины доедут в страну не раньше конца марта. Об этом рассказал глава МОЗ Максим Степанов. Правда, он не уточнил, все ли оставшиеся дозы прибудут к тому времени или же только часть.

Но уже сейчас понятно, что данные сроки - всего лишь приблизительные прикидки.

Сколько на самом деле будут идти поставки?

Дело в том, что Covax сам не знает, какую вакцину будет поставлять Украине: отгрузка будет идти по принципу "даем, что есть". Но для каждой из трех принятых на Западе вакцин - разные условия хранения.

Для Pfizer нужна температура -70 градусов. Для Moderna -20. Попроще с AstraZeneca, которая выдерживает от 2 до 8 градусов тепла.

То есть по каждой из них будут разные условия логистики. Это значит, что "холодные" вакцины Украина не сможет принимать крупными партиями - только в том количестве, которое потянут холодильные установки. А значит, поставки растянутся по времени.

Эксперты говорят, что для Pfizer Украина в состоянии принять за раз только 70 тысяч доз, а для Moderna - 340 тысяч. Плюс время на вакцинацию, которое может растянуться надолго, что зависит от доставки в регионы, наличия врачей, лабораторий, дисциплинированности пациентов.

Кстати, с этим и связан мелкий объем первой партии: она является пробной, чтобы убедиться в возможностях Украины принять вакцины и довезти их до конкретных пациентов.

Самый оптимистический сценарий - Украина получит у международных доноров больше вакцин, не столь чувствительных к температурам (возможно, ввиду этого и проводят аудит холодильных установок). И в любом случае, если основные поступления в рамках Covax намечены на март-апрель, то это видимо только начало поставок, которые могут по техническим причинам растянуться на несколько месяцев.

Самый большой риск во всем этом - что условия хранения будут массово нарушаться, и людям начнут колоть "размороженные" вакцины, которые в лучшем случае будут просто неэффективны.

Покупные вакцины - когда их ждать?

В бюджете на закупку вакцин заложено пока 2,6 миллиарда гривен. И единственное, что сообщают власти по этому поводу - ведутся переговоры с поставщиками (при этом указывается, что российскую вакцину Украина закупать точно не будет). По сути это уже попытка купить лекарство на свободном коммерческом рынке - у частных компаний.

Здесь пока никаких результатов нет. Глава Минздрава заявлял в начале декабря, что Украина договорилась с компанией Pfizer, но не назвал количества доз и предположил, что поставки могут начаться также в начале второго квартала - как и у вакцин по механизму Covax.

То есть скорее всего никаких документов с Pfizer Украина еще не подписывала - иначе бы о том заявили открыто.

Сам выбор вакцин от этой компании крайне удивителен - по причинам, изложенным выше. Американский препарат крайне капризен в хранении, для его хранения и транспортировки нужны мощные холодильники и сухой лед. То есть ее нужно будет при доставке в города и райцентры колоть людям немедленно.

В общем, никакой определенности в этом вопросе нет. С остальными производителями вакцин - как западными, так и китайскими - только ведутся переговоры. В приоритете рассматривают уже упомянутый Pfizer, Moderna (обе из США) и "Астра-Зенека" (Британия).

Но, как заявил недавно министр Максим Степанов, что купят у всех, кто согласится продать. Главное условие - верификация в рамках ВОЗ.

Можно посчитать, на сколько вакцин хватит бюджетных средств. Если закупать самую дорогую - Moderna - то при ее цене 25-37 долларов за ампулу, хватит примерно на полтора миллиона человек. Тем не менее, именно этот вариант недавно предложили в СНБО Украины.

Если брать первую из западных вакцин - Pfizer - то ее продают Евросоюзу по 19 долларов за дозу (две ампулы). Если Украина сторгуется по той же цене, то сможет закупить вакцину для 4,5 миллионов человек. Но, как уже говорилось, есть вопросы с транспортировкой и хранением.

Затраты на это могут перекрыть доступность цены. Однако, судя по всему, первые дозы, которые получит Украина, будет именно от "Пфайзера" - о чем говорят регулярные заявления Минздрава о закупках сухого льда.

Ну, и наконец цена британской вакцины AstraZeneca. Она стоит 8 долларов за две дозы, и этого хватит более чем на 11 миллионов украинцев. Однако с этим препаратом в конце ноября случились проблемы, и его отправили на новые испытания.

Что же до вакцин, которые попадут на свободный рынок - то есть в частные клиники или даже аптеки - то их появление в коммерческом обороте прогнозируют не раньше осени 2021 года. Об этом заявил глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Кто получит вакцину раньше других?

Минздрав уже разработал этапность бесплатного вакцинирования в Украине. По ней можно прикинуть и сроки вакцинации в целом.

1 группа. Так, при наличии вакцины для 10% населения, ее начнут получать медики, военные, соцработники, персонал и учащиеся интернатов и домов престарелых.

Десять процентов населения - это порядка четырех миллионов человек. То есть примерно то количество людей, на которое хватит бесплатной вакцины от Covax. Как мы уже разобрались, основные поставки здесь начнутся во второй половине весны. И продлиться могут несколько месяцев. В лучшем случае до осени мы этот объем получим.

2 группа. Когда в страну поступит вакцин на 11-20% от населения - начнут прививать пенсионеров, учителей и воспитателей, силовиков, заключенных и персонал тюрем.

3 группа. Если сумеют закупить вакцин на 21-50% населения, то они достанутся хроническим больным от 18 до 60 лет и другим людям с повышенным риском.

Все группы риска планируют привить до конца 2021 года. Но это если медицинская система Украины сработает четко, а денег на закупку вакцин выделят больше. Минздрав говорит, что 2,6 миллиардов недостаточно и нужно минимум 15.

Это значит, что более реалистично, что вакцинируют более-менее значительное число человек только в 2022 году. А старт вакцинации в Украине будет на 5-6 месяцев позже, чем в Европе, США и России.

Какого количества жизней это будет стоить - пока вопрос. Разберемся, когда начнется (или уже началась) вакцинация в других странах мира.

Как прививают в других странах мира

Если раньше государства соревновались, кто первым изобретет вакцину, то теперь - кто начнет массовую иммунизацию населения.

Первыми успели открыть прививочные кабинеты в России. Вторыми стали британцы. А третьим, скорее всего, будут американцы.

Россия. Первые кабинеты для прививки против ковида открылись в Москве и области в субботу, 5 декабря. Власти решили стартовать со столичного региона, поскольку он самый густонаселенный: официальное население - 19,6 миллионов человек, но половина из них уже с антителами. Москвичам вводят инъекции вакциной Спутник V.

Во всех остальных регионах России старт иммунизации назначен на сегодня, 10 декабря. Вакцина от ковида внесена в график прививок, поэтому сейчас и далее будет бесплатной для граждан и иностранцев с ВНЖ. Всего на сегодня вакцинированы 150 тысяч человек. Подробнее - в нашем материале.

Великобритания. В Великобритании вакцинация началась во вторник, 8 декабря. Там в первую очередь стали прививать медработников и пожилых людей старше 80 лет. Власти указывают, что за декабрь намерены успеть иммунизировать 4 миллиона граждан.

С вакциной для британцев получилась интересная история. У Британии есть своя разработка - AstraZeneca. Но она показала плохую эффективность. Возникла и сильная побочка (подробно - здесь). В связи с чем ее испытания продолжили. А прививочную кампанию - она полностью бесплатная - решили не откладывать и начинать незамедлительно. Для этого была закуплена иностранная вакцина - Pfizer-BioNTech (производство США и Германия).

США. Массовую вакцинацию населения должны начать на этой неделе. Прививки изначально будут получать двух препаратов - Pfizer и Moderna. В первых рядах иммунизируют медицинский персонал, затем - всех остальных с учетом их групп риска.

Правительство Штатов сообщает, что прививочная кампания будет ударной. До конца февраля 2021 года они хотят вакцинировать 100 миллионов человек (или 40% взрослого населения страны). Это, конечно, впечатляющие темпы.

Власти говорят, что вакцинация будет "почти бесплатной". Вероятно, подразумевается, что в Штатах медицина платная в принципе (граждане должны оплачивать страховку). Прививка будет в нее входить. Американцам без страховки уколы тоже сделают, вносить за это деньги не придется.

Германия. Сейчас в стране идет мобилизация медицинского персонала, который будет прививать граждан на потоке. Старт для групп риска - середина декабря (то есть со дня на день), постепенно прививки распространятся на всех желающих.

Вакцинация будет полностью бесплатной - тип страховки граждан во внимание не будет приниматься. Уколы начнут делать вакциной Pfizer-BioNTech.

Франция. Вакцинация начнется в конце декабря - начале января. Первыми прививку получат пожилые люди, проживающие в домах престарелых, и медработники. Власти Франции планируют, что с начала весны доступ к вакцине получат все желающие.

Первые прививки будут делать Pfizer/BioNtech и Moderna. Власти не исключают закупки препаратов других производителей. Иммунизация для всех граждан бесплатная.

Польша. Старт - в начале января. Власти забронировали и оплатили 60 миллионов доз вакцины при населении 37 миллионов человек.

Указывается, что препараты будут шести разных производителей, которые пока не называются. Прививки для всех граждан будут бесплатными.

Беларусь. Начало - январь 2021 года. Первыми российскую прививку Спутник V получат 1,8 миллионов человек: медики, педагоги и силовики (при населении 9,5 миллионов человек). Платной или бесплатной будет кампания пока не уточняется. Но вряд ли с указанных групп населения будут брать деньги.

Израиль. Вакцинация начинается 27 декабря. Власти планируют делать 60 тысяч прививок в день. Уже есть договоренности о покупках Pfizer, Спутник V, Moderna. Будет вакцинация бесплатной или за деньги не сообщается.

Канада. Массовая вакцинация там начнется со следующей недели, 14 декабря. Иммунизация будет бесплатной для всех граждан.

Канада - мировой лидер по закупке вакцины. Там уже прибрели ампулы, которых хватит для 41% населения страны. Вакцины разных производителей, в том числе называются Pfizer/BioNTech и Moderna.

Бразилия - одна из самых пострадавших стран от ковида. Там начало вакцинации - конец января 2021 года, она будет бесплатной для всех. Какие препараты будут вводить пока не указывается.

Бразильцы рассматривают все варианты, представленные на рынке: российскую, американскую, британскую. Одобрение от местного регулятора на использования пока не получила ни одна.

Китай. В Китае испытывают четыре вакцины от коронавируса. В рамках испытаний там привиты около миллиона человек. Массовая иммунизация пока не началась, точная дата пока не указывается.

Индия - вторая страна мира по численности населения после Китая (1,3 миллиарда граждан). Несмотря на это, власти говорят, что обеспечат бесплатную вакцинацию для всех.

Начало - конец декабря - начало января. Вплоть до августа там будут прививать медиков (10 миллионов человек), полицию (20 миллионов), пожилых и с хроническими заболеваниями (270 миллионов человек).

По предварительным данным, вакцина будет Pfizer, Спутник V и индийский производитель Bharat Biotech. Однако пока они не зарегистрированы внутри страны.

О том, что вакцина для всех граждан будет бесплатной, уже заявили Италия, Бельгия, Швейцария, Турция, Япония, Саудовская Аравия, Сербия, Аргентина. Эти страны выбирают разные препараты, в том числе Pfizer, Moderna и Спутник V.