Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не допускает переформатирования монобольшинства "Слуги народа" в парламенте и считает, что оно своей работой демонстрирует свое существование.

Об этом Разумков заявил в среду, 9 декабря, в эфире "5 канала", видео обнародовано в YouTube.

"Фракция ("Слуга народа" - Ред.) работает, фракция набирает достаточно большое количество голосов за те или иные законопроекты. Есть законопроекты, которые делят фракцию в какой-то пропорции: кто-то поддержал, кто-то не поддержал. А так по результатам голосования - 205, 209, 210, 215 голосов. С учетом того, что сегодня большое количество наших коллег болеет, кто-то работает в регионах, я думаю, что монобольшинство демонстрирует, что оно сегодня существует", - сказал Разумков.

Спикер также заявил, что остается членом команды президента Украины Владимира Зеленского.

Разумков о монобольшинстве - с 24:20

Напомним, о том, что монобольшинство до сих пор существует, ранее говорил президент Владимир Зеленский.

Также мы писали о том, что за прошлую неделю коронавирус подхватили до 10 депутатов "Слуги народа".