Армянская полиция приступила к задержаниям протестующих, которые требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна у здания правительства в Ереване. Ранее демонстранты перекрыли находящийся рядом проспект Тиграна Меца, на данный момент движение транспорта по нему возобновлено.

Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает РИА Новости.

Часть протестующих остаются на акции у здания правительства, где сегодня проходит заседание министров. Некоторые из них просят полицию разрешить пройти им в административное здание.

"Мы хотим зайти в здание правительства, чтобы рассказать Пашиняну о сложившейся ситуации в стране... Мы не хотим столкновений с полицией", - сказал один из участников акции.

В свою очередь правоохранители преградили им путь, заверив, что существует особый режим прохода в здание.

Напомним, с 10 ноября в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра после принятия им совместно с РФ и Азербайджаном заявления о прекращении огня и вводе миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче азербайджанцам ряда территорий в регионе.

Ранее "Страна" разбиралась, удастся ли протестующим добиться отставки Пашиняна.