Шмыгаль прогнозирует на январь до 25 тысяч заболевших Covid-19 в сутки
В Украине, где за минувшие сутки число новых случаев коронавируса превысило 13 000, в январе количество заболевших в день может вырасти до 20-25 тысяч.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "УП", опубликованном в четверг, 10 января.
"Предварительно расчеты, которые мы видим, на первую декаду января прогнозируют где-то в районе 20-25 тысяч заболевших в день. Мы не будем ждать 32 (тысяч случаев - Ред.), чтобы медицинская система упала. Конечно, карантин надо вводить до этой цифры", - сказал он.
Шмыгаль также объяснил логику карантинных ограничений в январе.
"Почему на карантине, который мы будем планировать, будут работать гостиницы, будет работать транспорт, самолеты? Надо дать возможность людям уехать из мегаполисов, чтобы не скапливаться. Потому что основные пути передачи - это большие скопления людей", - сказал премьер.
По словам премьера, в мире запрещают работу ресторанов, развлекательных центров, проведение концертов, потому что там люди активно общаются и долго находятся в закрытых помещениях. Шмыгаль добавил, что увеличение количества новых больных происходит из-за несоблюдения людьми карантинных правил и их равнодушия.
"Они измучились от карантинных ограничений, от страха заболеть. И началось равнодушие, когда маски у всех на бороде, все ходят по ресторанам и так далее. Это произошло по всей Европе", - пояснил он.
Напомним, в среду, 9 декабря, Кабмин принял решение об объявлении в Украине январского локдауна, который продлится с 8 по 24 января. Также правительство утвердило перечень ограничений, которые будут действовать во время жесткого карантина в начале года.
Также мы писали, что Шмыгаль допустил немедленный ввод Украины в локдаун в случае ухудшения ситуации.