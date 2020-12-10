В Украине, где за минувшие сутки число новых случаев коронавируса превысило 13 000, в январе количество заболевших в день может вырасти до 20-25 тысяч.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "УП", опубликованном в четверг, 10 января.

"Предварительно расчеты, которые мы видим, на первую декаду января прогнозируют где-то в районе 20-25 тысяч заболевших в день. Мы не будем ждать 32 (тысяч случаев - Ред.), чтобы медицинская система упала. Конечно, карантин надо вводить до этой цифры", - сказал он.

Шмыгаль также объяснил логику карантинных ограничений в январе.

"Почему на карантине, который мы будем планировать, будут работать гостиницы, будет работать транспорт, самолеты? Надо дать возможность людям уехать из мегаполисов, чтобы не скапливаться. Потому что основные пути передачи - это большие скопления людей", - сказал премьер.

По словам премьера, в мире запрещают работу ресторанов, развлекательных центров, проведение концертов, потому что там люди активно общаются и долго находятся в закрытых помещениях. Шмыгаль добавил, что увеличение количества новых больных происходит из-за несоблюдения людьми карантинных правил и их равнодушия.

"Они измучились от карантинных ограничений, от страха заболеть. И началось равнодушие, когда маски у всех на бороде, все ходят по ресторанам и так далее. Это произошло по всей Европе", - пояснил он.

Напомним, в среду, 9 декабря, Кабмин принял решение об объявлении в Украине январского локдауна, который продлится с 8 по 24 января. Также правительство утвердило перечень ограничений, которые будут действовать во время жесткого карантина в начале года.

Также мы писали, что Шмыгаль допустил немедленный ввод Украины в локдаун в случае ухудшения ситуации.