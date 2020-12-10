В Украине за сутки госпитализировали рекордное количество пациентов с коронавирусом
В Украине, где число новых случаев коронавируса превысило 13 000, за минувшие сутки зафиксирован антирекорд по количеству госпитализированных пациентов. В больницы с Covid-19 попали 2 993 человека.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (+1 899 человек), Запорожской области (+1 060) и Днепропетровской области (+885).
Всего в Украине зафиксировано уже 858 714 случаев коронавируса. Из них 14 470 оказались летальными. Выздоровел уже 465 021 пациент с Covid-19.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 10 декабря:
Киев - 86437 (+1 899)
Винницкая область - 19206 (+218)
Волынская область - 27194 (+362)
Днепропетровская область - 46891 (+835)
Донецкая область - 27678 (+634)
Житомирская область - 32 987 (+489)
Закарпатская область - 25 344 (+315)
Запорожская область - 39 758 (+1 060)
Ивано-Франковская область - 40007 (+277)
Киевская область - 46211 (+714)
Кировоградская область - 6744 (+220)
Луганская область - 7436 (+161)
Львовская область - 51915 (+540)
Николаевская область - 22621 (+494)
Одесская область - 54 840 (+717)
Полтавская область - 27772 (+550)
Ровенская область - 35034 (+456)
Сумская область - 34611 (+385)
Тернопольская область - 30462 (+259)
Харьковская область - 60992 (+719)
Херсонская область - 13039 (+213)
Хмельницкая область - 33426 (+466)
Черкасская область - 29 449 (+721)
Черновицкая область - 36 044 (+218)
Черниговская область - 22 616 (+449)
Напомним, по данным мэра столицы Виталия Кличко, у Киева нет денег на проведение массового тестирования на коронавирус.
Также мы писали, что Еврокомиссия выделила Украине 600 млн евро коронавирусной помощи.