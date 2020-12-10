Так называемый Верховный суд аннексированного Крыма признал украинского бизнесмена, владельца крымско-татарского телеканала ATR Ленура Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова в 2015 году. Его заочно приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

Об этом пишет "РИА Новости" в четверг, 10 декабря.

Так, Ислямова обвиняли по статьям 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 281 (диверсия) УК РФ.

Уточняется, что приговор был вынесен заочно, так как бизнесмен на данный момент находится на территории Украины. Адвокат заявил, что Ислямов обжалует решение крымского суда.

Напомним, Ислямов также известен как как вице-премьер прежнего правительства Крыма (весной 2014 года был отправлен в отставку, после чего покинул полуостров и принял украинское гражданство).

Также мы писали, что ранее Ленур Ислямов заявлял о необходимости национальной автономии крымских татар в составе Украины.